Дело Арашуковых: Песков призвал дождаться вердикта суда

Москва, , 13:59 — REGNUM После задержания отца сенатора Рауфа Арашукова преждевременно говорить о проблемах в управлении крупных компаний. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Сейчас об этом говорить преждевременно», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России добавил, что в ходе судебного разбирательства еще предстоит доказать виновность советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова.

По его словам, в первую очередь по делу Арашуковых необходимо дождаться завершения «следственных действий и вердикта суда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в РФ было возбуждено несколько уголовных дел об организованной преступной группировке и масштабных хищениях голубого топлива у «Газпрома». Началось все с задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, котрого обвиняют в участии в преступном сообществе, убийстве, давлении на свидетелей. Затем стало известно о задержании его отца Рауля, которого обвиняют в мошенничестве и участии в преступном сообществе.