В японской префектуре Окинава готовятся к референдуму по базе США

Токио, , 15:00 — REGNUM Префектурная ассамблея японской префектуры Окинава приняла предварительное решение по проведению референдума по переносу американской военной базы Futenma из района Генован в район Хеноко, утвердив текст бюллетеня. На вопрос о переносе базы жителям будет дана возможность выбрать один из трех вариантов ответа: «поддерживаю», «не поддерживаю» и «у меня нет мнения на этот счет».

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», 24 января к намерению провести референдум присоединились другие пять муниципалитетов Окинавы, ранее высказавшие нежелание проводить голосование.

О референдуме будет официально объявлено 14 февраля, а само голосование пройдет 24. Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки предположил, что некоторые города могут отложить голосование, учитывая их колеблющиеся позиции.