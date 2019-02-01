Украина в ожидании дебатов Зеленского с Ляшко и Порошенко

Киев, , 13:59 — REGNUM На Украине пользователи Фейсбука с нетерпением ожидают предвыборных дебатов с участием кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, лидера Радикальной партии Олега Ляшко и действующего президента Петра Порошенко.

В частности, политолог Юрий Романенко прогнозирует, что дебаты будут смешными.

«На рейтинг Зеленского будет интересно посмотреть после первых серьезных дебатов. Например, с Тимошенко или Порошенко. Или Ляшко (ржачно было бы точно). Чем быстрее и больше таких дебатов состоится, тем интереснее будет смотреть на рейтинг Зеленского», — написал Романенко.

По его словам, Зеленский строит предвыборную кампанию по принципу сериала.

«Ибо сегодня Зеленский предлагает поговорить с профильными специалистами. Однако, я и без него знаю, что Сергей Бабак отлично разбирается во всех нюансах образовательной системы, а вот что сам Зеленский думает об образовании, обороне, государственном управлении, приоритетах экономического развития и так далее. Вот в чем вопрос. Сегодня Зеленский строит по принципу сериала, где он находится в своей среде, которую он контролирует. Однако, рано или поздно ему придется выходить из виртуальной капсулы «команды Зе» и столкнуться с реальным миром украинской политики. Вот это будет очень интересно», — добавил Романенко.

Он также считает, что Зеленский «ничего не понимает о политике».

«Выпуски квартала (телешоу «95-й Квартал») готовит 200 человек. По состоянию на сейчас Зеленский ничего не понимает о политике. Я это не с потолка говорю. Это, кстати, не совсем минус», — считает Романенко.

«…Зрелище будет интересное/жалкое — как рулетка. Зе (Зеленский) уйдет оттуда или как мокрая курица или как боевой петух. Первые дебаты — станут для кого-то последними. Стоимость минуты рекламы там будет как на финале мира по боксу», — пишет пользователь соцсети Андрей Р.

«Да. Усик (абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик — ред.) будет отдыхать», — отмечает в ФБ Татьяна Жовнина.

Напомним, на Украине традиционно перед выборами проходят дебаты между кандидатами в президенты. Тем не менее украинские политики пока не анонсировали дату публичных дебатов.

Как сообщалось, 31 января три украинские социологические компании (Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова) опубликовали результаты совместного исследования электоральных предпочтений украинцев.

Согласно данным, наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании и определился со своим выбором, получил бы Зеленский (23%). За президента Петра Порошенко готовы проголосовать 16,4%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 15,7% респондентов.

При этом лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко набрал 9,3%, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 8,1%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 6,7%. Кандидата от партии «Укроп» Александра Шевченко готовы поддержать 3,5%, мэра Львова, лидера «Объединения «Самопомич» Андрея Садового — 3,4%, лидера партии «Наши» Евгения Мураева — 2,7%. За кандидата от партии «Оппозиционный блок — партия мира и развития» Александра Вилкула готовы проголосовать 2,4% респондентов, за экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко — 2,2%, за кандидата от партии «Свобода» Руслана Кошулинского — 1,3%. Другие кандидаты не набирают 1% голосов.