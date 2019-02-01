Напряжение между вождеством и королевством в центре Уганды возрастает

Менго, Уганда, , 14:03 — REGNUM Члены клана Бабиито, который правит вождеством Кооки, назвали свое соглашение с королевством Буганда несущественным из-за нерешенных вопросов между двумя культурными институтами, которые конфликтуют около 10 лет.

Кооки было независимым королевством до 1886 года, затем оно было включено в королевство Буганда на условиях полуавтономии.

По словам лидера клана Чарльза Мулиира, несмотря на 132-летнее существование договора, членов клана Бабиито притесняют на территории Буганды.

Королевство Буганда — традиционное королевство на территории Уганды со своим королем и премьер-министром. Располагается в центральной Уганде.