ХАМАС призывает своих сторонников присылать биткойны

Рамалла , , 16:07 — REGNUM Военное крыло группировки ХАМАС, которая ранее сражалась в трех войнах против Израиля и на данный момент подвергается международной финансовой изоляции, призвало оказывать ей поддержку в виде биткойнов. Об этом сообщает международная медиакорпорация «Al Jazeera» со штаб-квартирой в Дохе.

Официальный представитель группировки Абу Обейда выпустил заявление, в котором призвал «поддерживать сопротивление» путем отправки криптовалюты биткойн, а также анонсировал, что конкретный механизм использования виртуальной валюты будет опубликован позднее.

ХАМАС впервые в истории запросили финансовую помощь в виде криптовалюты. Транзакции с помощью биткойна могут быть проведены анонимно и не зависят от какого-либо регулятора.

ХАМАС в последние годы сталкивается с серьезными финансовыми трудностями, так как банки стараются не иметь никаких дел с этой организацией. Значительную поддержку группировке оказывает Иран, хотя маршруты доставки этой помощи до сих пор крайне непрозрачны.