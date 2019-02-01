Первый кандидат на пост главы Смоленска подал документы

Смоленск, , 13:53 — REGNUM Первый кандидат на участие в конкурсе на пост главы Смоленска представил документы в конкурсную комиссию 1 февраля 2019 года.

По информации издания «Рабочий путь», первым претендентом на пост главы Смоленска стал Вячеслав Малахов. О нем известно, что в бытность губернатором Сергея Антуфьева Малахов занимал поста начальника департамента по лесному хозяйству.

Документы на участие в конкурсе на пост главы Смоленска будут приниматься до 11 февраля, 19 февраля состоится конкурсный отбор документов, на 25 февраля назначено собеседование с кандидатами. Кандидаты, прошедшие отбор, представят свои программы депутатам горсовета, которые и примут окончательное решение о том, кто займет пост главы города.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний глава Смоленска Владимир Соваренко был отправлен в отставку по инициативе губернатора Смоленской области Алексея Островского 21 декабря. Соваренко должность покинула, но направил иск в суд о признании решения незаконным. На днях суд отказал Соваренко в удовлетворении иска. Бывший мэр заявил о намерении его обжаловать.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд назначил дату рассмотрения иска экс-мэра Смоленска о досрочной отставке