Хуан Гуайдо попросил власти Италии передумать и поддержать его

Рим, , 13:53 — REGNUM Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к властям Италии с призывом поддержать его, передает Italia Oggi в пятницу, 1 февраля.

В своей речи Гуайдо использовал то же слово — «перемена», которое фигурирует и в слогане нового правительства Италии («правительство перемен»).

Самопровозглашенный президент выразил свое уважение и Италии, и, в частности, многочисленной итальянской диаспоре в Венесуэле, которая по его словам, вносит большой вклад в развитие страны.

Заявления итальянских министров о том, что Венесуэла из-за вмешательства США рискует стать второй Ливией, не соответствуют действительности, отметил Гуайдо.

Кроме того, он заявил, что за последнюю неделю полиция убила уже 70 молодых протестующих и что организованный им протест якобы поддерживает 90% населения страны.

Как сообщалось ранее, власти Италии отказались официально поддерживать какую-либо из сторон конфликта, с такими заявлениями выступили заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано и вице-премьер, лидер одной из двух правящих партий «Движение 5 звезд» Луиджи Ди Майо.

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