Саудовская Аравия пообещала освободить семерых заключенных-хуситов

Сана, , 15:30 — REGNUM В Саудовской Аравии, заявили что отпустят на свободу семерых заключенных-хуситов после того, как саудовский солдат был добровольно освобожден хуситами и благополучно прибыл в Эр-Рияд. Об этом сообщает катарская медиакомпания «Al Jazzera».

Подданный Саудовской Аравии Муса Аваджи вернулся на родину из столицы Йемена Саны. По словам одного из официальных лиц хуситов Абдулкадыра Муртада, саудовского солдата освободили ввиду плохого состояния его здоровья. Инициатором этого шага, по словам Муртада, был лидер хуситов Абдул Малик аль-Хуси.

В ответ руководство коалиции во главе с Саудовской Аравией пообещало в ближайшее время освободить семерых заключенных-хуситов в качестве ответного жеста.

Спецпредставитель ООН в Йемене Мартин Гриффитс поприветствовал решения обеих сторон и призвал их произвести обмен пленными.