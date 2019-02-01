России и Украине предрекли неизбежный союз

Москва, , 14:03 — REGNUM В ответ на действия США в Венесуэле России следует создать военную базу на Кубе. Такое мнение высказал 1 февраля военный эксперт Игорь Коротченко в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия1.

По его словам, России необходимо жестче вести диалог с США. Также РФ необходимо получить серьезный рычаг воздействия на Штаты, например, создать военную базу у ее границ.

«Нужна российская военная база на Кубе. Мы должны США, вот так, взять за одно место и держать нежно. Чтобы они понимали: дернутся — оторвем. Нужно начать программу экономической помощи Донбасса. Выдавать российские паспорта. Посмотреть признавать выборы на Украине или нет. Везде, где можем, отодвигать США», — предложил Коротченко.

Также военный эксперт высказал мнение, что Россия и Украина со временем объединятся. Процесс этот участник ток-шоу считает неизбежным. Западу же нужны только украинские ресурсы и «девушки с низкой социальной ответственностью».

«Украина — часть «Русского мира», вы (украинцы) наши. Великий союз наш неизбежен. Вы все равно придете к нам», — сказал Коротченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политолог Михаил Маркелов сообщил, что главная цель России на Донбассе — сохранить жизни местного населения.

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