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ОАЭ использовали шпионское оборудование, чтобы следить за эмиром Катара

Политика

Кроме эмира Шейха Тамима, мишенью спецслужб эмиратов также стали высшие должностные лица Турции и Омана

Абу-Даби, 1 февраля 2019, 16:41 — REGNUM  Медиакорпорация со штаб-квартирой в Дохе «Al Jazeera» со ссылкой на расследование Reuters сообщает, что эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, а также сотни других официальных лиц с 2016 года стали мишенью спецслужб ОАЭ, целью которых был шпионаж за геополитическими оппонентами.

Сообщается, что группа бывших оперативников из США, которые работали на спецслужбы ОАЭ, взламывали Айфоны активистов, дипломатов и политических лидеров стран-конкурентов. Делали они это используя специальное шпионское оборудование под названием «Карма».

Кроме лидера Катара целью кибероперации стал бывший заместитель премьер-министра Турции Михмет Симсек и министр иностранных дел Омана Юсуф бин Алави бин Абдулла. Какого рода информация была получена оперативниками ОАЭ не сообщается.

Раскрытие инструмента «Карма» произошло на фоне крупного регионального кризиса в Персидском заливе: в июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали все политические, дипломатические и экономические связи с Катаром и объявили блокаду этой стране.

Политическую и экономическую поддержку Катар получил со стороны Турции и Ирана, что позволило ему спокойно пережить блокаду.

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Зарубежная хроника
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