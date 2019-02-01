В Кремле выразили соболезнования активистке «Открытой России»

Москва, , 13:48 — REGNUM В Кремле выражают соболезнования в связи со смертью 17-летней дочери активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Об этом заявил 1 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, любая смерть является трагедией.

«Мы приносим соболезнования всем ее родным и близким», — сказал Песков, добавив, что судебный процесс в отношении матери девочки в Кремле оценивать не в праве.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что фигурантку уголовного дела о деятельности нежелательной организации, члена федерального совета движения «Открытая Россия» Анастасию Шевченко поместили под домашний арест до 17 марта. 31 января стало известно, что 17-летняя дочь активистки скончалась в больнице.

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