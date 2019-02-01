Анкара и Вашингтон заговорили о возрождении джихадистов*

Анкара, , 13:47 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ряд западных государств оказывают поддержку террористам из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам"* (одно из названий запрещённой в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра"*), чтобы помешать реализации договорённостей России и Турции по сирийскому Идлибу. По его словам,"некоторые западные страны поощряют боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ), чтобы разрушить меморандум по Идлибу и пытаются вновь вернуться в освобожденные районы.

При этом Чавушоглу не сообщил, какие конкретно страны оказывают ту или иную поддержку экстремистам. Удивительным образом, заявление Чавушоглу совпало с сообщениями в конгрессе директора ЦРУ Джина Хэспела и главы Нацразведки Дэна Коутса о том, что» несмотря на территориальные потери, под командованием ИГИЛ (структура, запрещенная в России) всё ещё находятся «тысячи боевиков» в Ираке и Сирии», и что «она постарается вернуть под свой контроль районы на Ближнем Востоке».

Эксперты отмечают, что подобная одновременная оценка потенциала джихадистов*, прозвучавшая в Турции и США является признаком манипулирования имеющейся информацией накануне намеченной на 6 февраля встречи глав МИД возглавляемой США «коалиции», на которой будет обсуждаться «следующая фаза кампании в Ираке и Сирии».