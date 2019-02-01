Премьер-министр Палестины объявил о готовности уйти в отставку

Рамалла , , 15:45 — REGNUM Палестинский премьер-министр Рами Хамдалла заявил о готовности подать в отставку, сообщает информационно-новостное издание Middle East Online со ссылкой на официального представителя Хамдаллы. Это произошло на фоне попыток президента Палестины Махмуда Аббаса сформировать новое правительство.

Этот шаг рассматривается как попытка Аббаса еще больше изолировать своих политических оппонентов — движение ХАМАС. Он последовал после совещания центрального комитета партии ФАТХ, рекомендовавшего сформировать новое правительство, которое бы включало в себя членов Организации освобождения Палестины.

Пресс-секретарь Хамдаллы заявил, что премьер-министр поддерживает планы по формированию нового правительства.

Отмечается, что исламистское движение ХАМАС не входит в состав Организации освобождения Палестины. Оно захватило контроль над сектором Газа в 2007 году, и с тех пор официальное правительство Палестины осуществляет управление только на Западном берегу.

В 2014 году, после достижения исторического перемирия между ХАМАС и ФАТХ, Хамдалла сформировал так называемое Правительство национального единства. Однако через некоторое время оно перестало функционировать, и на данный момент Палестинская администрация не имеет контроля над сектором Газа.