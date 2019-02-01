В Казахстане сняли фильм о голоде 30-х годов. По украинскому пути?

Астана, , 13:48 — REGNUM В Алма-Ате состоялась премьера показа фильма Жанболата Мамая «Зулмат. Геноцид в Казахстане», который посвящен голоду в 1932—1933 годах в Казахстане, сообщает 1 февраля издание «Власть».

Мамай отметил, что фильм невозможно показать во всех кинотеатрах страны по разным причинам. При этом автор фильма не указал ни одной причины. Режиссер также добавил, что телеканалы Казахстана также не станут показывать его фильм.

Напомним, в 1932—1933 годах в Казахстане случился голод, который привел к многочисленным жертвам. Ситуация в республике была связана с общесоюзным голодом во многих районах СССР.

Отметим, определение голода 30-х годов, как «геноцида» используется на Украине в политических целях для выстраивания украинской идентичности. Автор фильма «Зулмат. Геноцид в Казахстане» выделяет из общесоюзной трагедии казахстанскую составляющую и пытается преподнести её как целенаправленную политику Москвы по уничтожению народа.