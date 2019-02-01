В Кремле ожидают очень скорого выхода Вашингтона из ДРМСД

Москва, , 13:37 — REGNUM Россия еще пока не получала официального уведомления от США о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Никаких уведомлений на этот счёт, несмотря на истечение срока ультиматума, не было. Об этом 1 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что «решение пойти на слом этого договора было принято в Вашингтоне давно». Об этом, по словам Пескова, говорят нежелание американской стороны прислушиваться к каким-либо доводам и вести предметный разговор.

«Насколько мы понимаем, 2 февраля мы должны получить некое уведомление от США, — пояснил пресс-секретарь российского лидера. — К нашему сожалению всеобщему, в предстоящие дни, скорее всего, это решение будет реализовано».

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Как сообщало ИА REGNUM, о намерении выйти из Договора РСМД президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 года. Вашингтон обвинил Россию в нарушении условий договора из-за наличия у Москвы ракеты 9М729.

4 декабря 2018 года США выдвинули России ультиматум по ДРМСД, дав 60 дней на разрешение ситуации с вероятным нарушением договора. Срок ультиматума истекает 2 февраля.