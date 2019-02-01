Оппозиция в Бангладеш: о честных выборах мечтать не приходится

Дакка, , 20:04 — REGNUM Заместитель генсека оппозиционной Бангладешской националистической партии (БНП) Рухул Кабир Ризви заявил, что в стране «в настоящее время создана обстановка, в которой люди шарахаются от собственной тени». По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», заместитель генсека БНП произнес эти слова днём 31 января на пресс-конференции в штаб-квартире партии.

Рухул Кабир Ризви упомянул речь, которую министр информации Бангладеш произнес 30 января. Мининформ считает «сфабрикованным» и «невероятным» доклад организации «Трансперенси Интернешнл», позитивно оценивающий экономическую атмосферу в стране во время нахождения БНП у власти. По мнению заместителя генсека БНП, если бы министр информации во время правления БНП «говорил и поступал бы так же, как и сейчас, то он очень скоро перестал бы быть министром». Также Рухул Кабир Ризви раскритиковал работу ЦИК страны. Он сказал, что при нынешней работе ЦИК «о честных выборах мечтать не приходится».