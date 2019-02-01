Песков: Кремль не получал посланий от Гуайдо

Москва, , 13:35 — REGNUM Послание от самопровозглашенного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо пока не получали в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы (власти РФ) пока не получали каких-либо посланий», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в Кремле готовы ознакомиться с посланием лидера оппозиции Венесуэлы, если оно поступит.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что Москва не признает Гуайдо в статусе главы государства, так как он является председателе Национального собрания Венесуэлы.

Ранее самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо в интервью Reuters заявил, что смена власти в Боливарианской Республике будет выгодна России и Китаю.

По его словам, и Москве, и Пекину выгоднее поддержать ту силу, которая обеспечит стабильность в Венесуэле после смены власти в стране.

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