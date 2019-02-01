Хочет погасить страсти: о заявлении Гуайдо о выгодах России

Каракас, , 13:34 — REGNUM Хуан Гуайдо не рассчитывает, что Россия изменит свою позицию, но надеется погасить страсти, к тому же Венесуэле даже в случае смены власти придется выполнять уже данные обещания, если только США не будут настаивать на противоположном, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 1 февраля, профессор СПбГУ Лазарь Хейфец, комментируя заявления самопровозглашенного президента Венесуэлы о выгоде для России и Китая от смены власти в этой стране.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Гуайдо сказал, что Николас Мадуро не защищает ни интересы Венесуэлы, ни иностранные инвестиции, и потому «невыгоден» России и Китаю в качестве партнера. Также самопровозглашенный президент заявил, что уже пытался договориться с РФ и Китаем, и обязался исполнять все внешнеэкономические обязательства нынешней власти.

«Гуайдо вряд ли рассчитывает на то, что Россия и Китай резко изменят свою позицию. Но он и та группа, которая стоит за ним, то есть Национальная ассамблея Венесуэлы, хотят несколько успокоить страсти. К тому же резкие перемены во внешнеэкономической деятельности, в отличие от внешнеполитической, бывают очень редко и только тогда, когда захлестывает стихия.

К примеру, многие опасались, что после смены власти в Аргентине она сократит свои внешнеэкономические связи с Россией. Этого не произошло. В России рассчитывают, что этого не произойдет и в случае с Бразилией, хотя политические посылы ее нового лидера настораживали и настораживают.

Конечно, в случае прихода Гуайдо к власти у России не будет с ним таким близких отношений, как с Мадуро. Но резких поворотов также не стоит ожидать, если только на этих резких поворотах не будут настаивать сторонники Гуайдо, прежде всего США. Но они должны будут предложить ему некие бонусы вместо контактов с Россией и Китаем. Это не такой простой процесс. Даже если он придет к власти, ему все равно придется исполнять те обязательства, который взял на себя Мадуро», — отметил Лазарь Хейфец.