Косово готово присоединиться к миротворческим операциям НАТО

Приштина, , 17:11 — REGNUM 31 января премьер-министр Косово Рамуш Харадинай встретился с командующим Объединенных сил НАТО в Неаполе адмиралом Джеймсом Фогго Третьим.

Темой встречи стало продолжение сотрудничества между институтами Косово и СДК («Силы для Косово» — международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово).

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», о результатах встречи Харадинай рассказал на своей странице в Фейсбук:

«Косово присоединилось к свободным народам, руководимым США, служащим на благо мира в своей стране, регионе и мире. СБК (Силы безопасности Косово) встали на путь достижения тех параметров, которые необходимы для формирования армии модели Североатлантического пакта и готовы присоединиться к НАТО в миротворческих операциях. Мы с командиром объединенных сил НАТО адмиралом Джеймсом Фогго Третьим, обсудили развитие тесного сотрудничества между нашими институтами и СДК в деле обеспечения атмосферы безопасности и мира на всей территории страны»