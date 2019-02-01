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Президентом Северной Македонии может стать албанец

Политика

Албанская партия Демократический союз за интеграцию намерена выставить своего главу Али Ахмети в качестве кандидата на пост президента Республики Северная Македония

Скопье, 1 февраля 2019, 15:38 — REGNUM  Демократический союз за интеграцию (БДИ), крупнейшая албанская партия, входящая в македонскую правящую коалицию, заявила о том, что намерена выставить своего кандидата на пост президента Северной Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на партийном собрании, прошедшем 30 января, было оговорено, что в случае достижения эвентуального соглашения с другими албанскими партиями о выдвижении общего кандидата, таким кандидатом станет глава БДИ Али Ахмети.

Также на собрании обсуждалась возможность заключения соглашения о выдвижении общего кандидата с какой-либо македонской партией.

Об этом сообщил вечером 30 января пресс-секретарь БДИ Буяр Османи, который подчеркнул, что в продолжение встречи обсуждались и другие темы — обновление состава правительства в тех ведомствах, которые управляются БДИ, внутренняя организация партии после смены генерального секретаря и оргсекретаря.

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Зарубежная хроника
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