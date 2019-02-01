Посол США провел встречу с рассорившимися премьером и президентом Косово

Приштина, , 15:05 — REGNUM 31 января в здании администрации президента Косово Хашима Тачи состоялась встреча президента, главы парламента Косово Кадри Весели, премьер-министра Косово Рамуша Харадиная и посла США в Приштине Филипа Коснетта.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», после встречи Коснетт выглядел раздраженным и, выходя, хлопнул дверью.

Темой диалога стало снятие пошлины на товары сербского происхождения.

После встречи в здании администрации президента прошла встреча четырех партнеров по правящей коалиции — Рамуша Харадиная, Кадри Весели, руководителя переговорной команды Косово и заместителя премьер-министра Фатмира Лимая и министра иностранных дел Косово Бехджета Пацолли.

В интервью для СМИ глава Кувенда и демократической партии Косово Кадри Весели заявил:

«Внутренние темы и кресла не так важны. Важно наше святое государство. И с нашей стороны будет мудростью придерживаться партнерства с Америкой».

В свою очередь глава государства Хашим Тачи заявил, что «встреча внесла ясность в повестку дня и способствовала усилению сотрудничества с США. Косово было и всегда будет другом США, и нет ни одного индивида или вопроса на повестке дня, которые бы бросали тень на партнерство между государством Косово и США — ни сегодня, ни в будущем».

Премьер-министр Косово Харадинай выразился более ясно:

«От нас требуют, чтобы мы дали шанс диалогу, в том числе и американский посол, и мы с вниманием прислушиваемся к этим мнениям. Продолжение диалога является и моим желанием, но я не понимаю, почему продолжение диалога связывается с делом, которое входит в исключительную компетенцию Косово. Введение пошлины является решением суверенного государства Косово. Не важно, кто падет и кто придет к власти, важно то, что остается Косово. Я заинтересован в достижении соглашения с Сербией, но не ценой территории Заедницы». (Заедница — город на юге Косово).