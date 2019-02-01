Певец из Уганды заявил о серьезном намерении участия в президентской гонке

Кампала, , 13:23 — REGNUM Поп-звезда и член парламента из Уганды Бобби Вайн планирует выйти на большую политическую арену страны. Бобби Вайн рассказал о запуске кампании против президента страны Йовери Мусевени, нацеленной на молодых людей. Об этом сообщает CNN Africa.

Бобби Вайн заявил, что он «серьезно рассматривает» участие в президентской гонке в 2021 году. Его главным конкурентом станет Йовери Мусевени, который возглавляет Уганду с 1986 года, чтобы оставаться у власти он дважды вносил поправки к конституции.

«Граждане Уганды никогда не будут свободны, если не освободят себя от военного правления и беззакония», — заявил Вайн.

Вайн, чье настоящее имя Роберт Кьягуланьи, 32-летний лидер движения молодежи против президента Мусевени. Власти запрещают песни Бобби Вайна и закрывают концерты.

«Мы начали кампанию, призывающую всех жителей Уганды, в особенности молодежь, участвовать в выборах. Быть не просто сторонниками, а избирателями», — сообщил Вайн.