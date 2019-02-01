Косовская оппозиция обвиняет премьера Харадиная в нелояльности к США

Приштина, , 15:58 — REGNUM В то время как США и ЕС постоянно требуют от Косово отмены пошлины на импорт товаров сербского и боснийского происхождения, введенной 21 ноября, руководители правящей коалиции придерживаются разных позиций по этому вопросу.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай, который был инициатором введения пошлины, связывает отмену пошлины с признанием Сербией Косово и потому заявляет, что для отмены или приостановки действия пошлины ещё не выполнены необходимые условия .

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», лидер Демократической партии Косово (ПДК) и одновременно глава парламента Косово, недавно заявивший о своих притязаниях на пост премьер-министра, Кадри Весели, ранее разделявший точку зрения Харадиная, резко изменил свои взгляды после встречи с послом США Филипом Коснеттом 22 января и стал требовать приостановки действия пошлины на минимальный срок в 120 дней.

При этом ПДК заявляет об острой нехватке институциональной сплоченности в том, что касается государственных интересов Косово, и считает, что позиция Харадиная наносит ущерб партнерству Косово с США и позиции Косово на международной арене.

За последние несколько дней в адрес Харадиная постоянно звучат критические высказывания такого рода, напоминающие угрозы.

Так, 29 января, после заявления Тачи о том, что пошлина не будет отменена несмотря на давление со стороны США, депутат ПДК Евгени Тачи-Другуша выложила на своей странице в Фейсбук следующее заявление:

«Не кусай руку, которая тебя кормит, как говорят американцы. Мы самый проамериканский народ в мире. Эта любовь является естественным следствием той поддержки, которую мы, албанцы, получили от США. Для того, чтобы пренебрегать мнением Америки, необходимо обладать авторитетом мировой державы. Боюсь, мы не располагаем подобным авторитетом.

В то время, когда Косово сталкивается с изоляцией от ЕС, внутренними социально-экономическими проблемами, застоем в процессе интеграции и в получении признания, мы не можем ставить на карту расположение нашего главного стратегического партнера! Я надеюсь, что Америка будет рассматривать данные шаги как сиюминутные маневры, предпринимаемые с расчетом на электорат».