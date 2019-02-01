Пятница, 1 Февраля 2019 года
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В Кремле отказались признать Гуайдо главой Венесуэлы

Политика

Для России партнерами в республике являются президент страны Николас Мадуро и его правительство

Москва, 1 февраля 2019, 13:21 — REGNUM  Самопровозглашенного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо в Кремле не признают. Об этом 1 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, для России партнерами в республике являются президент страны Николас Мадуро и его правительство.

«Господин Гуаидо является спикером парламента, он для нас не является главой государства, мы не признаем этот его статус», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что смена власти в Боливарианской Республике будет выгодна России и Китаю и заявил, что направил некие сообщения в Москву и Пекин.

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