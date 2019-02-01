Косовская оппозиция требует отставки правительства Харадиная

Приштина, , 14:47 — REGNUM Депутаты крупнейших оппозиционных партий Косово — Демократической лиги Косово и Движения за самоопределение заявляют, что правительственная коалиция состоящая из Демократической партии Косово, Альянса за будущее Косово, Социал-демократической инициативы и нескольких других партий, с самого начала очевидно не имела иных целей, кроме удовлетворения политических аппетитов ее лидеров и защиты клиентелизма.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», депутат Демократической лиги Косово (ЛДК) Арменд Земай заявил, что его партия считает, что правительство Рамуша Харадиная не работало над развитием страны для её дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО. Также в ЛДК считают, что правительственная коалиция действует в разрез с Конституцией Косово.

Арберие Нагавци, депутат от Движения за самоопределение, заявила в интервью для радио «Свободная Европа», что в сложившейся ситуации правительство не должно отменять пошлину, но должно уйти в отставку.

«Мы считаем, что пошлина никоим образом не должна быть отменена, поскольку она только усиливает наши позиции не только в отношениях с Сербией, но и в отношениях с нашими друзьями из международного сообщества», — заявила Нагавци.

Однако нынешнее правительство, по её словам, не обладает достаточной легитимностью и поэтому страна должна пойти на выборы:

«Мы считаем, что данное правительство должно отправиться в отставку из-за многочисленных скандалов, связанных с коррупцией и воровством, но не из-за пошлины», — заявила Нагавци.