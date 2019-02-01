Пятница, 1 Февраля 2019 года
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Германия построила больницу для иракских курдов

Политика

На это ушло $5 млн

Эрбиль, Ирак, 1 февраля 2019, 13:17 — REGNUM  Власти Германии завершили строительство больницы для пешмерга и передали ее под контроль региональному правительству Иракского Курдистана, сообщает 1 февраля Kurdistan24.

Строительство продолжалось 16 месяцев на его строительство было израсходовано порядка $ 5 млн. В церемонии передачи больницы приняли участие курдские чиновники и высокопоставленные военные США.

Напомним, вооруженные силы Иракского Курдистана ведут активную борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе кровопролитных сражений погибли 2 тыс. бойцов пешмерга, 10 тыс. человек получили ранения.

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