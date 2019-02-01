На территории Украины проживает чуть более 30 млн человек — эксперт

Киев, , 13:13 — REGNUM Согласно уровню производства потребления хлеба, на Украине проживает не 42, а чуть более 30 млн человек, заявил глава общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб 1 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт рассказал, что согласно статистике, в 2010 году один житель Украины потреблял примерно 50 кг хлеба в год, однако в 2018 году эта цифра внезапно составила 23 кг.

«Думаю, очевидно, что, с учётом реального обнищания людей за 2014 — 2018 гг. в три-четыре раза, реальная доля хлеба в рационе людей должна была возрасти, но никак не уменьшиться по сравнению с показателями благополучного времени. Вывод прост — людей стало на четверть меньше», — отметил он.

Учитывая потерю Донбасса и Крыма, а также определённое количество людей, переехавших из этих регионов на Украину, реальная численность населения страны может составлять чуть более 30 млн. человек, считает Максим Гольдарб.

Он также уверен, что действующий президент Украины Пётр Порошенко попытается переизбраться на второй срок, используя «мёртвые души»:

«По мнению порошенковских госстата и ЦИКа, на 01.12.2018 на Украине проживают 42,177 млн, что является очевидной ложью… Более реальная картина с населением Украины — около 33 млн человек. Именно на эту «приплюсованную к себе» разницу и рассчитывает на выборах действующая камарилья», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Дмитрий Джангиров рассказал об указаниях провести честные выборы, которые получил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков от представителей США. По мнению эксперта, противодействие фальсификациям со стороны МВД Украины ударит по президенту Порошенко.

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