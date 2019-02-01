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Игорь Додон не может вернуться из Москвы в Кишинев из-за непогоды

Политика

Президент Молдавии ждет открытия аэропорта в Кишиневе

Игорь Додон не может вернуться из Москвы в Кишинев из-за непогоды
Иллюстрация: Kremlin.ru
Игорь Додон

Москва, 1 февраля 2019, 13:05 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон не может вернуться из Москвы в Кишинев, поскольку молдавский аэропорт уже сутки не принимает самолеты из-за тумана. Об этом 1 февраля Додон сообщил РИА Новости.

«Я нахожусь в Москве, не смог вылететь. Работаем здесь — посольство, мигранты, экономические агенты, вопросы экспорта», — заявил Додон, добавив, что ждет открытия аэропорта.

Напомним, в рамках двухдневного визита в Москву президент Молдавии Игорь Додон встретился с российским лидером Владимиром Путиным, а также с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и другими официальными лицами.

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