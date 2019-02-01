Арабские страны готовы восстанавливать Сирию

Дамаск, , 12:59 — REGNUM По информации Arab News, в Иордании 31 января прошла встреча глав дипломатических ведомств шести стран. В ней приняли участие министры иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Бахрейна, Египта и Иордании. Встреча продолжалась шесть часов. Участники оценили ее как позитивную и конструктивную.

Главным вопросом, который обсуждался на данном мероприятии, был сирийский вопрос, поиск путей возвращения Сирии в круг арабских стран. В комментариях после встречи бывший иорданский вице-премьер Мамдух Абади отметил, что в центре внимания было будущее Сирии, а не Ирана.

Однако бывший иорданский королевский советник Аднан Абу Одех заявил, что сирийский вопрос является сложным: «Сейчас все думают о том, чтобы вернуть Сирию в Лигу арабских государств и заняться восстановлением Сирии. Но сирийцы бросили гаечный ключ в этот процесс, когда они подписали долгосрочное соглашение с Ираном относительно экономического сотрудничества и восстановления Сирии».

По мнению ряда экспертов, сложилась забавная ситуация: за последние три года арабские страны были вынуждены изменить отношение к Сирии, теперь они готовы инвестировать в восстановление страны, вернуть Сирию в Лигу арабских государств, но взамен хотели бы разрыва отношений между Сирией и Ираном.