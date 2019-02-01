Думу Иркутска обвинили в нарушении федерального закона

Иркутск, , 13:05 — REGNUM Дума Иркутска проигнорировала заявление губернатора Сергея Левченко о прекращении полномочий депутата Григория Резникова, указавшего недостоверные сведения о доходах в 2018 году. Как сообщили в управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора и правительства Иркутской области, вместо этого народные избранники проголосовали за то, чтобы обратиться к главе Иркутской области с ходатайством направить им проект решения думы о досрочном прекращении полномочий депутата Григория Резникова, а также документы, подтверждающие факты, которые являются основанием для досрочного прекращения полномочий.

«Только после этого на Думе будет рассмотрен данный вопрос повторно», — решили депутаты.

Но заместитель начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора и правительства Иркутской области Александр Ларионов отмечает, что законодатели должны были принять однозначное решение о досрочном прекращении полномочий депутата, поскольку факты нарушения антикоррупционного законодательства установлены в результате проверки, отражены в заявлении главы региона и не нуждаются в дополнительной проверке и оценке.

«Запрашивая дополнительные документы, представительный орган по факту бездействует и нарушает федеральное законодательство. Более того, депутаты не могут рассматривать документы, содержащие сведения, составляющие персональные данные, охраняемую законом тайну и информацию ограниченного доступа, поскольку не уполномочены на проведение проверки. Это является нарушением законодательства», — подчеркнул чиновник.

Александр Ларионов заявил также, что если депутаты не примут соответствующее решение в ближайшее время, это будет являться основанием для обращения в суд с требованием о признании бездействия Думы города Иркутска незаконным.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам антикоррупционных проверок выяснилось, что не все главы и депутаты в Иркутской области оказались честны при заполнении требуемых сведений о доходах в 2018 году: одни занижали свои доходы, другие — размеры земельных участков, третьи «забывали» о финансовых успехах своих вторых половин. О том, что губернатор Приангарья Сергей Левченко на основании федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» потребовал отставки таких прибедняющихся сайт регионального правительства известил 30 января. Судя по официальной информации, «под раздачу» попали двое глав муниципалитетов и восемь депутатов.

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