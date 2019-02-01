В Ливане сформировано правительство национального единства

Бейрут, , 13:01 — REGNUM Власти Ливана анонсировали новый состав правительство, которое наконец-то, спустя восемь месяцев переговоров, было сформировано, сообщает 1 февраля Al Arabia.

В новое правительство национального единство войдет 30 министров от различных партий, в том числе и оппозиционных. Данная новость, как отмечают эксперты, позволила избежать экономического кризиса в стране.

Среди новых министров значатся четыре женщины, среди которых министр внутренних дел и министр энергетики. Министром иностранных дел останется Джебран Бассил, а за финансы также будет отвечать Али Хасан Халил.

Премьер-министр Саад аль-Харири, вступивший на свой третий срок, столкнется со сложностями, ему необходимо будет преодолеть сложную экономическую ситуацию в стране.

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