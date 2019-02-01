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Медведев рассказал о поездке на беспилотном авто

Политика

«Это впечатляет»

Медведев рассказал о поездке на беспилотном авто
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Алма-Ата, Казахстан, 1 февраля 2019, 12:47 — REGNUM  К поездке на беспилотном автомобиле нужно привыкнуть. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время международного форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0 Инновационная экосистема Евразии» в Казахстане.

По его словам, он успел дважды прокатиться на беспилотном автомобиле, в котором была установлена программа управления российского производства, за минувшие 12 месяцев.

«Это впечатляет, когда понимаешь, что нет водителя, — сказал Медведев. — … К этому надо привыкнуть».

Глава правительства РФ отметил, что существует два варианта таких автомобилей: «один с рулем», а другой автобус (абсолютно без драйвера).

Как сообщало ИА REGNUM, заседание глав правительств стран ЕАЭС, в рамках которого стороны обсуждают развитие информационных технологий, началось в Алма-Ате 1 февраля.

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