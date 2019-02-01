Митинговать в Петербурге станет проще и безопаснее

Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Комитет Законодательного собрания Санкт-Петербурга по законодательству сегодня, 1 февраля, поддержал изменения в городской закон о митингах. Если они будут приняты Заксобранием и подписаны врио губернатора, то в городе увеличится число гайд-парков, а также максимальное количество участников акций, не требующих согласования с властями. Одновременно будут приняты меры для минимизации влияния массовых акций на транспортную инфраструктуру.

Законопроект представлен депутатом от «Единой России» Денисом Четырбоком, сообщили в пресс-службе возглавляемого им комитета.

Согласно документу, правительство Санкт-Петербурга должно определить не менее восьми мест (гайд-парков), где публичные акции можно проводить без предварительного согласования. Одновременно предложено увеличить максимальное количество участников митингов, которые не требуют согласования, с 200 до 500 человек.

Для уведомления властей о проведении публичных акций в таких местах депутаты предлагают ввести принцип «одного окна»: его организуют в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Также законопроект предусматривает ограничение времени проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры.

«Предлагаем ввести запрет на митинги по утрам с 7:30 до 9:30 утра и по вечерам с 17:30 до 20:00», — пояснил Денис Четырбок.

Напомним, сегодня в Петербурге есть лишь четыре гайд-парка — то есть площадки, где граждане могут без разрешения властей массово собраться и выразить свое мнение. Количество участников не требующих согласования акций ограничено цифрой в 200 человек.

Раньше гайд-парком также было Марсово поле в Центральном районе, но предыдущий губернатор Георгий Полтавченко этот гайд-парк закрыл. Остались четыре других, расположенных на окраинах: в Удельном, Полюстровском, Южно-Приморском парках, а также в саду 30-летия Октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургу могут добавить четыре «гайд-парка» и «единое окно» для митингов