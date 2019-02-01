МИД РФ: в Румынии могут появиться ядерные ракеты «Томагавк»

Москва, , 12:45 — REGNUM На территории Румынии США в настоящее время могут разместить 24 крылатые ракеты «Томагавк», оснащенные ядерными боеголовками. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, такой сценарий развития событий является наихудшим, однако и о нем следует помнить.

«В потенциале при наихудшем сценарии уже сейчас на суше может появиться 24 крылатые ракеты «Томагавк» в ядерном оснащении», — подчеркнул Рябков.

Также замглавы МИД РФ подчеркнул, что возможность развертывания «Томагавков» существует в Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет вынуждена принять ответные меры при появлении в Европе ракет США, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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