МВД: Блокпосты между Северной Осетией и Ингушетией убирать не будут

Владикавказ, , 12:42 — REGNUM Черменский контрольно-пропускной пункт, находящийся на границе между Северной Осетией и Ингушетией, будет сохранен на неопределенное время. Пока необходимость в нем присутствует. Об этом заявил 31 января в ходе пресс-конференции глава МВД Северной Осетии Михаил Скоков.

По словам министра, «пост актуален, его необходимо не только сохранить, но и укрепить».

«Мы работаем с личным составом, чтобы он выполнял свои задачи качественно. Осуществляется контроль, чтобы не допускать нарушений законности», — заявил Скоков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости снятия всех блокпостов на Северном Кавказе заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. После установления официальной административной границы между Чечней и Ингушетией на въезде в обе республики вместо стационарных блокпостов установили въездные арки.

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