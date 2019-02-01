Почему Германия отказалась от разработки ЗРК совместно с Украиной

Берлин, , 12:21 — REGNUM Германия развивает военно-техническое сотрудничество со странами, не входящими в НАТО, избирательно, к тому работа с Украиной может негативно сказаться на российско-германских отношениях, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в пятницу, 1 февраля, комментируя сообщения об отказе Германии от совместных с Украиной разработок зенитно-ракетных комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, заместитель директора украинского «Арсенала» Александр Клочков в интервью «Оборонно-промышленному курьеру» сказал, что правительство Германии запретило компании Rheinmetall разрабатывать мобильный зенитно-ракетный комплекс совместно с Украиной.

«Германия очень избирательно и осторожно развивает военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами вне блока НАТО, даже в том случае, если это касается поставок готовых изделий. К примеру, та же Саудовская Аравия за многие годы так и не смогла приобрести немецкие танки Leopard 2.

Совместная же разработка такого сложного вооружения, как зенитный ракетный комплекс со страной, находящейся в конфликте, явно не входит в первоочередные планы Берлина. К тому же, это могло бы слишком негативно сказаться на российско-немецких отношениях, которые в экономической плоскости остаются очень развитыми», — отметил Леонид Нерсисян.