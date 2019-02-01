В Иракском Курдистане почтили память более сотни жертв «Аль-Каиды"*

Эрбиль, Ирак, , 12:22 — REGNUM В Иракском Курдистане почтили память жертв двойного теракта, совершенного 15 лет назад в Эрбиле, жертвами преступления тогда стали свыше 100 человек, сообщает 1 февраля Rudaw.

Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил, что Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана едины в своей скорби по данному событию.

Напомним, 1 февраля 2004 году два террориста-смертника, являющихся членами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на столицу Иракского Курдистана, 101 человек погиб, сотни получили ранения.

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