Пятница, 1 Февраля 2019 года
12:22:30 МСК

В Иракском Курдистане почтили память более сотни жертв «Аль-Каиды"*

Политика

«Аль-Каида"* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Эрбиль, Ирак, 1 февраля 2019, 12:22 — REGNUM  В Иракском Курдистане почтили память жертв двойного теракта, совершенного 15 лет назад в Эрбиле, жертвами преступления тогда стали свыше 100 человек, сообщает 1 февраля Rudaw.

Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил, что Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана едины в своей скорби по данному событию.

Напомним, 1 февраля 2004 году два террориста-смертника, являющихся членами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на столицу Иракского Курдистана, 101 человек погиб, сотни получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Иракские курды нуждаются в оружии для борьбы с терроризмом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить