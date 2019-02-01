Корчинский: Задание украинской нации — прекратить существование русских

Киев, , 12:17 — REGNUM Задача украинской нации — прекратить существование «нации московской», заявил глава экстремистской организации «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский 30 января в эфире youtube-канала InterVizor.

Экстремист считает, что существование России угрожает Украине, поэтому он призывает поддерживать любые контрсистемные силы в РФ, которые могут провоцировать кризис.

«Когда кризис случится, нам не нужно сидеть в стороне и смотреть на это по телевизору, как это было в 93-м году, когда в Москве шли бои… Когда следующий раз в Москве начнут стрелять, мы все должны поехать туда и помогать им убивать друг друга. Это наш долг перед цивилизацией, человечеством и нашей верой», — заявил Дмитрий Корчинский.

Напомним, в конце сентября 1993 года Борис Ельцин издал указ о прекращении полномочий Верховного Совета и Съезда народных депутатов РФ, чем прямо нарушил нормы конституции. Депутаты отказались выполнить незаконный указ, в результате чего здание Верховного Совета было расстреляно танками и взято штурмом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Корчинский призвал власти Украины постоянно держать в Донбассе крупную группировку ВСУ, чтобы напасть на ДНР и ЛНР, как только в Москве начнётся хаос.

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