Пятница, 1 Февраля 2019 года
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В Руанде терроризируют оппозицию — экс-генерал

Политика

В настоящее время экс-генерал живет в ЮАР

Кигали, 1 февраля 2019, 12:23 — REGNUM  Изгнанный экс-генерал Руанды, начальник армии, Фаустин Каюмба Ньямваса 31 января обвинил Кигали в «запугивании» и «терроризировании» оппозиции, сообщает Daily Monitor Uganda.

По информации правительственного новостного сайта, прокурор выдал ордер на арест генерала Каюмбы Ньямваса и других лидеров оппозиционного объединения P5.

Р5 — платформа оппозиционных партий Руанды, их обвиняют в подготовке восстания.

«Если вы против Кагаме, он либо убьет вас, либо заключит под стражу, либо будет запугивать», — рассказал Ньямваса.

Ньямваса с 2010 года постоянно живет в ЮАР, опасаясь преследований и покушений.

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