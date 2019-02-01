В Руанде терроризируют оппозицию — экс-генерал

Кигали, , 12:23 — REGNUM Изгнанный экс-генерал Руанды, начальник армии, Фаустин Каюмба Ньямваса 31 января обвинил Кигали в «запугивании» и «терроризировании» оппозиции, сообщает Daily Monitor Uganda.

По информации правительственного новостного сайта, прокурор выдал ордер на арест генерала Каюмбы Ньямваса и других лидеров оппозиционного объединения P5.

Р5 — платформа оппозиционных партий Руанды, их обвиняют в подготовке восстания.

«Если вы против Кагаме, он либо убьет вас, либо заключит под стражу, либо будет запугивать», — рассказал Ньямваса.

Ньямваса с 2010 года постоянно живет в ЮАР, опасаясь преследований и покушений.