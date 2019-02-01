ВОЗ: за последние два месяца в Сирии скончались 29 детей

Дамаск, , 12:16 — REGNUM По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в лагерях для беженцев в Сирии за последние два месяца скончались 29 детей, сообщает 1 февраля Al Arabia.

Спасаясь от боевых действий между ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов, провинцию Дейр-эз-Зор покинуло порядка 30 тыс. человек. Они пополнили лагеря для беженцев.

«Ситуация в лагере Аль-Хол душераздирающая. Дети умирают от переохлаждения», — заявила представитель ВОЗ в Сирии Элизабет Хофф.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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