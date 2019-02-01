Глава Карачаево-Черкесии выехал в Азербайджан

Черкесск, , 12:06 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов совершает официальный визит в Азербайджан. Он возглавляет делегацию республики, которая сегодня, 1 февраля, вылетела в Баку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Во время пребывания в Азербайджане будет проведено ряд встреч, на которых стороны обсудят возможности расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Карачаево-Черкесией. В рамках поездки делегация из северокавказской республики посетит ряд предприятий.

Стоит отметить, что по данным Северо-Кавказского таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ, за 11 месяцев 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Карачаево-Черкесией составил более 588 тысяч долларов США. Основная доля экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий, производимых в КЧР, приходится именно на Азербайджан.

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Напомним, это уже не первый визит Рашида Темрезова в Азербайджан. Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году глава Карачаево-Черкесии посетил эту республику с официальным визитом, в ходе которого встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.