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Медведев призвал страны ЕАЭС к цифровой интеграции

Политика

1 февраля в Алма-Ате началось заседание глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Медведев призвал страны ЕАЭС к цифровой интеграции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Алма-Ата, Казахстан, 1 февраля 2019, 12:16 — REGNUM  Цифровая интеграция является целью всех стран Евразийского экономического союза, заявил 1 февраля председатель правительства России Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0» в Алма-Ате, сообщает агентство «КазТАГ».

Глава правительства отметил, что если одна из стран не будет готова развиваться по пути цифровизации, то она утратит возможность общаться с другими странами. Медведев также призвал страны ЕАЭС двигаться в сторону создания единых сервисов и единых моделей общения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Алма-Ате началось заседание глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в рамках которого стороны обсуждают развитие информационных технологий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате стартовало совещание глав правительств стран ЕАЭС

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