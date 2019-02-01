Из Архангельска в Нижний Новгород: Никитин назначил замминистра энергетики

Нижний Новгород, , 12:05 — REGNUM Замминистра энергетики и ЖКХ Нижегородской области назначен Александр Ковальчук, который ранее являлся заместителем министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в нижегородском правительстве.

«Не могу не отметить: радует, что профессионалы возвращаются в Нижегородскую область, чтобы приносить пользу региону. Александр Александрович ранее работал в министерстве экологии и природных ресурсов нашего региона», — уточнил губернатор Глеб Никитин.

Также он напомнил, что Ковальчук участвовал в отборе на пост министра экологии и природных ресурсов в рамках проекта «Команда правительства». Губернатор призвал участвовать в открытых кадровых конкурсах, поскольку никто из участников не остается без внимания.

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Ковальчук вступает в должность 1 февраля. Он будет курировать, в частности, работу по капитальному ремонту и формированию комфортной городской среды.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках конкурсного отбора через портал «Команда правительства» уже были выбраны два министра — культуры, а также экологии и природных ресурсов. Первый пост заняла глава управления госохраны объектов культурного наследия региона Надежда Преподобная, а министром экологии стал Денис Егоров, ранее возглавлявший ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».

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24 января стартовал кадровый конкурс, в рамках которого будет выбран новый министр социальной политики. Отборочный этап продлится до 14 февраля. После чего кандидатов отсеят, и к следующему этапу перейдут наиболее подходящие.

Проект «Команда правительства» на этой неделе представили Министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину.

«Команда правительства» — очень классный проект. Для нас очень важно, чтобы на государственную службу приходили профессионалы, которые чувствуют и понимают те задачи, которые требуется решать. Проект позволяет привлечь именно тех, кто в ходе даже самого проекта учится, осваивает новые компетенции. Радует, что есть обратная связь от людей: кандидаты и глава региона видят, какие проблемы для них основополагающие», — оценил открытый конкурс глава Минтруда.

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