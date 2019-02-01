Выход США из ДРСМД не поможет ядерному сдерживанию — МИД Бельгии

Бухарест, , 11:52 — REGNUM В том случае, если решение Вашингтона о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет реализовано, это не поможет делу нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил журналистам в Бухаресте глава МИД и минобороны Бельгии Дидье Рейндерс.

По его словам, Евросоюзу необходимо более активно взаимодействовать с Россией по данной проблеме.

«Выход из договора — не лучшее решение, мы бы предпочли возобновление настоящего диалога», — цитирует его слова РИА Новости.

Также Рейндерс подчеркнул, что выход США из ДРСМД не сделает эффективнее борьбу за нераспространение ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают постоянных членов Совета Безопасности ООН придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия.

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