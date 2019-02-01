В Новгородском университете ликвидируют отделения и укрупнят кафедры

Великий Новгород, , 11:52 — REGNUM В структуре Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого с 1 июня 2019 года произойдут изменения: будут ликвидированы отделения, а некоторые кафедры — укрупнены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, приказ об изменениях принят Учёным советом НовГУ 25 января.

По словам исполняющего обязанности ректора НовГУ Юрия Боровикова, ликвидируются «дублирующие или существующие лишь на бумаге отделения и секции».

«Структура университета, сложившаяся сегодня — плод трансформационных процессов, связанных с объединением факультетов в институты. Вертикаль управления НовГУ следующая: университет — институты — отделения — кафедры. В нынешнем состоянии отделения, когда-то заменившие факультетскую структуру, выродились в рудиментарные административно-управленческие позиции и содержательно практически никак не связаны с осуществлением образовательного и научного процесса. Не переименован в отделение в вузе только один факультет — юридический», — пояснил Боровиков.

По его словам, ликвидация отделений — это, по сути, завершение трансформации факультетов в институты.

Боровиков отметил, что в каждом институте в составе университета останутся кафедры, а весь обеспечивающий функционал будет сконцентрирован в отдельном подразделении — отделе обеспечения деятельности. Это позволит сократить административно-управленческий штат.

«Профессорско-преподавательский состав кафедр и студенты, обучающиеся по различным направлениям подготовки, ранее были закреплены за отделениями лишь формально, поэтому ликвидация отделений никак не скажется на их статусе. Новая структура будет более прозрачна и понятна, в том числе, студентам и абитуриентам, а также всем, кто интересуется жизнью университета», — прокомментировал исполняющий обязанности ректора.

Укрупнение кафедр, по словам Боровикова, «никак не связано с их закрытием или разрушением».

По его словам, в университете существует большое количество кафедр с малочисленным количеством ставок, и многие преподаватели вынужденно работают, занимая доли ставки.

«Такие кафедры малоэффективны. Для университета это угроза. Если хотите — вопрос выживаемости и дальнейшего развития. Такое положение дел может привести к нивелированию мощного человеческого потенциала университета, что, в свою очередь, приведет к невысоким показателям по ряду параметров и, как следствие, к уменьшению количества ставок. Замкнутый круг», — пояснил Юрий Боровиков.

Он назвал запланированные преобразования «вопросом выживаемости и развития».

По словам Боровикова, заведующие теми кафедрами, которые будут трансформированы, продолжат заниматься профессорской и преподавательской деятельностью, но перестанут быть руководителями структурных единиц. Руководитель НовГУ также заявил о объединении смежных кафедр, которое, по его словам, не будет «механистическим действием».

Напомним, Боровиков исполняет обязанности ректора НовГУ с ноября 2017 года. До этого он с 2014 года занимал пост проректора Томского политехнического университета.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года Новгородский государственный университет не прошёл аккредитацию по 16 направлениям подготовки. Этот факт Боровиков назвал «хорошей психологической встряской».

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Напомним также, что Новгородский государственный университет был создан в 1993 году путём объединения политехнического, педагогического и сельскохозяйственного вузов Великого Новгорода.

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