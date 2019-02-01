США поручили главе МВД Украины провести выборы честно — эксперт

Киев, , 11:23 — REGNUM Во время недавнего визита в США министр иностранных дел Украины Арсен Аваков получил задание обеспечить максимально честное проведение президентских выборов в стране, заявил политолог Дмитрий Джангиров 30 января во время трансляции на youtube-канале PolitWera.

«У Авакова есть американский карт-бланш провести эти выборы честно. Когда министр внутренних дел заявлял на коллегии, что нарушения есть и у Зеленского, и у Тимошенко, и у Порошенко, чиновники в глубинке вздрогнули», — рассказал эксперт.

Джангиров уверен, что действия министра больше всего навредят действующему президенту Украины Петру Порошенко, поскольку у него больше всего возможностей использовать админресурс и устраивать фальсификации:

«Аваков говорит: особое внимание надо уделить маленьким городам на западе Украины, в которых многие на заработках, и голосуют паспортами родственники. Мы имеем документы из пограничной службы. Доказать — три секунды. Я гарантирую, что это тюрьма. Это не про Гриценко и Тимошенко, это про Порошенко», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Комитета избирателей Украины заявил, что с начала 90-х годов выборы на Украине наполовину финансируются из теневых средств, поскольку законодательство не предусматривает наказания за это нарушение.

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Отметим, по информации видеоблогера Анатолия Шария, украинские чиновники и пропрезидентские агитаторы по всей Украине усиленно собирают личные данные избирателей. Шарий выдвинул версию, что команда Порошенко готовится использовать эти данные для масштабных фальсификаций, например, допечатать настоящие бюллетени и заполнить их за избирателей, поставив «правильного» кандидата.

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