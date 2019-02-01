Фестиваль дипломатии Diplofest пройдет 1-2 февраля в Индонезии

Паданг, Индонезия, 1 февраля 2019, 11:16 — REGNUM Организованный министерством иностранных дел Индонезии фестиваль дипломатии Diplofest пройдет 1−2 февраля 2019 года в Паданге, Западная Суматра, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
Фестиваль призван приблизить индонезийский народ, в частности студентов, к пониманию внешней политики Индонезии.
В рамках публичных лекций студенты напрямую обсудят с индонезийскими лидерами, включая министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, внешнюю политику Индонезии, креативную экономику, шаги Индонезии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.
Ожидается, что в мероприятии примут участие более 15 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии рассказала о приоритетах внешней политики страны в 2019 году.
Подробности: Глава МИД Индонезии рассказала о приоритетах внешней политики в 2019 году