Фестиваль дипломатии Diplofest пройдет 1-2 февраля в Индонезии

Паданг, Индонезия, , 11:16 — REGNUM Организованный министерством иностранных дел Индонезии фестиваль дипломатии Diplofest пройдет 1−2 февраля 2019 года в Паданге, Западная Суматра, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Фестиваль призван приблизить индонезийский народ, в частности студентов, к пониманию внешней политики Индонезии.

В рамках публичных лекций студенты напрямую обсудят с индонезийскими лидерами, включая министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, внешнюю политику Индонезии, креативную экономику, шаги Индонезии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 15 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии рассказала о приоритетах внешней политики страны в 2019 году.

Подробности: Глава МИД Индонезии рассказала о приоритетах внешней политики в 2019 году