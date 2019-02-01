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Фестиваль дипломатии Diplofest пройдет 1-2 февраля в Индонезии

Политика

В мероприятии, организованном МИД Индонезии, примут участие более 15 тыс. человек

Паданг, Индонезия, 1 февраля 2019, 11:16 — REGNUM  Организованный министерством иностранных дел Индонезии фестиваль дипломатии Diplofest пройдет 1−2 февраля 2019 года в Паданге, Западная Суматра, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Фестиваль призван приблизить индонезийский народ, в частности студентов, к пониманию внешней политики Индонезии.

В рамках публичных лекций студенты напрямую обсудят с индонезийскими лидерами, включая министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, внешнюю политику Индонезии, креативную экономику, шаги Индонезии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 15 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии рассказала о приоритетах внешней политики страны в 2019 году.

Подробности: Глава МИД Индонезии рассказала о приоритетах внешней политики в 2019 году

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Внешняя политика Индонезии
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