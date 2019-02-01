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В Турции арестованы 14 человек, подозреваемые в связях с террористами

Политика

Задержанные обвиняются в связях с ФЕТО

В Турции арестованы 14 человек, подозреваемые в связях с террористами
Иллюстрация: Voice of America
Турецкая полиция

Анкара, 1 февраля 2019, 11:03 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции арестовали 14 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 1 февраля Anadolu Ajansi.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

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Попытка военного переворота в Турции
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