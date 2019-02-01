Почему Италия не признает Гуайдо президентом Венесуэлы

Рим, , 10:54 — REGNUM В пятницу, 1 февраля, заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано заявил, что Италия не намерена признавать самопровозглашенного «президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным лидером страны, потому что считает недопустимым «вмешательство одной страны в дела другой при поддержке третьих». Как нетрудно расшифровать, под первой имеются в виду США, второй — Венесуэла, третьей — в частности, страны ЕС. Также Ди Манлио отметил, что в Венесуэле есть угроза повторения ливийского сценария.

Стороннего наблюдателя может смутить разноголосица итальянских мнений. Представитель Италии в Еврокомиссии Федерика Могерини грозит Николасу Мадуро санкциями ЕС. Того же мнения и спикер Европарламента Антонио Таяни. Против Мадуро выступает и вице-премьер, лидер правящей «Лиги» Маттео Сальвини.

Во второй правящей партии, «Движении 5 звезд», придерживаются противоположной позиции: один из лидеров партии Алессандро ди Баттиста заявил, что «если бы не Путин, США уже ввели бы войска в Каракас». Министр иностранных дел Энцо Моаверо Миланези говорит, что Италия солидарна с позицией ЕС, но его собственный заместитель Ди Манлио ему противоречит. Премьер-министр Джузеппе Конте, как обычно, призывает к сдержанности и переговорам.

Венесуэльская проблема вскрыла сразу несколько политических конфликтов. С одной стороны, США воспринимаются в Италии как «основной союзник», причем воспринимаются и представителями прошлой власти, ныне кооптированной в евробюрократию (Могерини, глава Центробанка ЕС Марио Драги, Таяни), так и значительной частью власти новой. Вашингтон оказывает Маттео Сальвини формальную и неформальную помощь в его спорах с ЕС.

С другой стороны, обе правящие партии выступают за национальный суверенитет. И если Сальвини, оказавшийся между двух огней, принял сторону США (тем более что Мадуро, в отличие от него, левый политик), то в «Движении 5 звезд» рассудили иначе, отсюда и заявления про вмешательство, путч, госпереворот и ливийский сценарий.

Интересно, что в России из всех итальянских политиков славой «пророссийского» пользуется исключительно Сальвини. Российские наблюдатели вслед за итальянскими путают симпатию Сальвини лично к Путину и его установке на защиту национальных интересов — с симпатией к России. А между тем за восемь месяцев работы нового правительства ничуть не меньше «пророссийских» (в значении «не антироссийских») заявлений сделали и в антиэлитном «Движении 5 звезд». К примеру, активнее всех опровергали вбросы европейской прессы о «российском вмешательстве» в итальянскую политику.

США остаются основным союзником Италии, а Италия остается частью ЕС. Тем не менее каждый новый шаг со стороны США по «принудительному распространению демократии» все большим количеством политиков и общественных деятелей воспринимается с настороженностью. А позиция России и ряда других стран, которые призывают к невмешательству в чужие дела, — с одобрением. В конце концов, европейские политики рано или поздно должны начать подозревать, что «экспорт демократии» может коснуться и их самих.