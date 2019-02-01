Органы безопасности должны быть начеку – депутат Дагестана о планах Украины

Махачкала, , 11:07 — REGNUM Главе комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анне Гопко следовало бы прежде всего уделять внимание внутренним проблемам, которых в стране немало, а только потом думать о правах народов России. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 1 февраля высказал депутат Народного собрания Дагестана Тимур Гусаев, комментируя заявление украинского политика о намерении изнутри расколоть Россию.

Напомним, депутат Анна Гопко заявила, что на Украине прорабатывается внешнеполитическое направление, предполагающее поддержку сепаратизма в национальных республиках РФ. В их числе она назвала Башкирию, Татарию, Туву, Карелию, Марий Эл, Чувашию, а также регионы Кубани и Северного Кавказа. По словам Гопко, следует призвать страны мира обратить внимание на «нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов, которые Россия пытается ассимилировать».

Говоря о возможном влиянии на сепаратистские настроения, особенно в кавказских регионах России, Тимур Гусаев акцентирует внимание на том, что «сейчас не 90-е».

«Экономическое положение, работу правоохранительных органов сейчас и после развала СССР нельзя сравнивать. Центр не говорит регионам «берите суверенитета сколько хотите», сильны институты государства. Если сравнивать с положением в середине и в конце нулевых, агрессивных сторонников крайних религиозных течений на Северном Кавказе практически не осталось. Нет убийств политиков и религиозных деятелей», — считает парламентарий.

При этом собеседник добавляет, что подобные высказывания должны брать на заметку органы безопасности России, которые, по его словам, в многонациональных регионах всегда должны быть особенно начеку.

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